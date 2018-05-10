〈台北都會〉約聘考試爆玩假的 市府否認

2018-05-10

就服處︰甄試委員簽迴避聲明書

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲總把「公開透明」掛嘴邊，昨卻爆出市府各局處約聘僱人員有一半以上都是「喬」進來的，為了照制度走，假北市就業服務處之手，於官網上刊登招募訊息。對此，就業服務處昨坦言，原本就在府內工作的人，確實較容易面試上職缺，但單位甄試委員皆簽有迴避聲明書，親屬或直屬長官都要迴避。

就服處長游淑眞表示，單位一定要釋出缺額，經過人事處核可，才會把人事需求單交由就服處對外甄試。對於有人已經在單位內卻還對外甄試，認為可能是原本的人是在甲單位就職，但去報考乙單位的缺額，還是跟外面的甄試者機會一致。

但對於未來要如何把關，避免多數職缺都是由府內約聘僱佔走？游淑眞認為，沒辦法把關，如原本在府內工作的人本來就較有機會面試上職缺；單位甄試委員都會簽署保密、迴避聲明書，規定面試者的親屬、機關首長、直屬主管及指導教授需迴避，如是面試科室約聘僱，股長跟科長就要迴避；如是面試局長秘書，局長就要迴避。

有在市府工作多年的約聘僱人員私下表示，市府正式的約聘僱面試考題分為兩種類型，一種是和本身相關，如過往經歷、興趣等，另一種則和業務相關，像是對應聘的工作內容的認識度和想法，現場抽籤作答，且甄試委員的組成包含單位長官、人事處、外聘委員，不太可能僅回答出生年月日就過關。

發言人︰招考紀錄可供外界檢驗

北市府發言人劉奕霆否認市府內有週刊報導的「內定」情形，他指出，在許多局處工作上需要具備相關知識、技能，因此在招聘過程中，主管機關會考量受僱者是否具備相當程度業務歷練與熟悉，所以仍有機會發生回聘狀況，並強調招考紀錄可供外界檢驗。