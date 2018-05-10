〈台北都會〉〈斯文里公辦都更〉市府與不同意戶 私下喬換屋

2018-05-10

同意戶不滿 公開透明大打折扣

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府三年來推斯文里整建住宅公辦都市更新案，預計本月十八日開拆。但為了讓四戶不同意戶點頭，都更處竟主動私下磋商，想用市府所分回房屋交換不同意戶分回房屋，讓不同意戶換到想要的房屋；且並非所有人都有收到換屋訊息。有同意戶不滿，市府於去年選配期間未揭露可跟政府換屋，現在突然幫不同意戶加開條件，公辦都更「公開透明」大打折扣。

律師批太扯 恐違反行政程序法

長期關心都更的律師蔡易廷聽了難以置信，受訪時說太扯、不合理，批評這是民間都更常見的窠臼，行政機關公辦都更竟走這套；市府採權利變換、非協議合建，就應資訊公開給所有人，若同意戶、不同意戶有資訊落差不僅違背權變原則，恐違大法官釋憲文、「行政程序法」，未來有法律爭議。

都更處︰ 藉此卸心防 溝通戰略

都更處主秘謝明同不諱言，跟不同意戶談過換屋，希望藉此卸下不同意戶心防，但目前並無人因此同意。部分同意戶因選配時選到權值較高的房屋，無法負擔差額，市府透露未來可能有換屋機會，只是現在一律先不處理，最後仍會回歸公平機制操作，對大家都公平。

不同意戶目前仍無人同意

對於未揭露換屋消息給所有住戶，謝明同解釋，選配時並未設定一定會有不同意戶，「我們當然不希望有這些方案來跟大家講，是怎樣，鼓勵大家不同意嗎？」並強調這是溝通戰略，不同意戶已打槍，就沒有公不公平問題，「我的真誠，他也不覺得被感動啊！」

不同意戶鍾家、羅家都坦承都更處有主動向他們磋商換屋。鍾太太表示，年初時市府多次派員跟他討論，自己因估價問題，始終都沒有同意。市府雖說目前尚未處理換屋，但有同意戶表示，因為不滿房屋條件，已換過兩、三次了。

斯文里同意戶、斯文里三期都更會總幹事王賓崑認為，去年先由居民選屋，市府再取得剩下九十三戶；可接受政府拿自家房屋交換，不影響同意戶權益。居民對都更流程不熟悉，就算市府去年揭露可換屋，未必大家都能全盤吸收。他希望公辦都更能順利進行，讓所有人能早日回家。