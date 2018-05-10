〈台北都會〉3.3億元拓寬加新闢 樹林中佳路通車

2018-05-10

〔記者邱書昱／新北報導〕樹林區中佳路橫跨山佳地區的中山路與八德街外環道，昨天正式開放通車，新北市長朱立倫說，中佳路做為三峽地區通往樹林的聯絡替代道路，紓解山佳車站周邊在尖峰時間的交通壅塞。

新建工程處表示，中佳路總工程金額約三．三億元，包含土地、道路、排水、照明、景觀等費用，施工期間從去年一月開始至今年四月廿六日。

路寬20米 全長440公尺

工程從八德街口至一一四線中山路口，全長四百四十公尺、寬度廿公尺，其中可分為新闢及拓寬段，新闢段為二百一十公尺、拓寬段則為二百三十公尺，配置雙向各一汽車道、一混合車道和人行道。

新工處說，完工後山佳地區就有完善交通網，可以串聯山佳東、西向二條主要道路，樹林八德街往中山路段減少車輛繞行，對於消防、警務救災安全及產業發展能有互助效益。

電線下地 加強排水功能

另外，工程後也增加排水管涵，加強當地排水功能，也能維持鹿角溪、後村圳原有水路，減少生態影響，開闢道路時將原有供電線路地下化，一併改善電桿林立、電纜線路，讓市容能更為乾淨。

朱立倫說，中佳路通車後，當地居民前往河濱運動散步時，也不必擔心與車爭道，道路兩側有人行道保障用路人安全，不僅改善周邊上下班車潮壅塞問題，也串聯起三鶯樹地區快捷路網促進地方發展。

朱立倫指出，交通建設帶動地方繁榮發展，新北市升格以來，重視各項交通規劃，新建的橋樑和道路以每年十多條的速度增加，至今已超過九十條，讓交通便捷、市民生活更便利。