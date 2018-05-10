〈北部〉修邊坡盜採百年刺柏 工頭遭送辦

2018-05-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣國家公園內的台八線中橫公路進行邊坡修復，一名年約五十歲陳姓工程負責人覬覦長在峭壁上的野生台灣刺柏，上週竟藉施工之便，盜取十二株珍貴刺柏，最長逾二公尺，樹齡均超過百年以上！陳嫌遭警方查獲時，還狡辯是為了工程便利在「修枝」，但偷來的刺柏斷根處被識破有人為塗上樹脂藥劑的痕跡，才坦承犯行，全案昨依違反「森林法」函送法辦。

台八線中橫公路位在太魯閣國家公園境內，林相、生態豐富，負責公路邊坡修復工程的陳姓工頭，上週陸續砍下生長在邊坡峭壁上的「台灣刺柏」，品種還是極為罕見的綠葉刺柏，並將植株藏匿在鄰近慈母橋旁一七八點五公里處的工寮內，保安警察第七總隊第九大隊接獲民眾檢舉前往稽查，當場查獲十二棵長約一至二公尺不等的刺柏。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，陳嫌負責中橫邊坡修護工程，卻利用施工之便，將原本生長在邊坡峭壁上的台灣刺柏修枝斷根取下，藏匿在施工處工寮內；到案後極力否認，但陳嫌被追問「樹型為何如此完整」、「修枝斷根處有塗上樹脂藥劑」？才百口莫辯坦承犯行。

警方調查，陳嫌雖無盜伐前科，但修枝斷根、塗抹藥劑的手法頗專業，將追查是否參與不法盜伐；陳嫌因違反「森林法」第五十至五十二條罰則，竊取森林產物可處一年以上、七年以下的徒刑且併科高額罰金。

花蓮林區管理處表示，台灣刺柏為台灣原生植物，生長在中高海拔山區，生長速度緩慢，遭修枝斷根的刺柏樹齡至少百年，目前已送林務局南華工作站進行養護；公路總局表示，已要求承包商立即撤換陳姓工人，後續將配合司法機關相關調查工作。

盆栽造景游姓玩家說，台灣刺柏的樹形，因長年受到自然氣候及地形影響，呈現虯曲狀，常被用來栽培觀賞，一棵百年以上的刺柏，在栽培塑型前後價值可能相差數十倍，刺柏苗雖僅幾百元，但經盆景雕塑養成後，一盆少則幾萬、高則上百萬。