〈北部〉把護理師當事業 陽大醫護理長：找到成就感

2018-05-10

25年年資 獲頒資深護理人員獎

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「我把護理師當作事業，從工作找到成就感。」國立陽明大學附設醫院昨舉行護師節表揚，有二十五年年資的居家護理所護理長吳富美，獲頒資深護理人員獎。她說，護理師工作很忙，忙到她的家快變成「單親家庭」，曾有病患拍全家福邀她入鏡，把她當成家人，這是榮譽、也是成就。

五月十二日是護理師節，陽大醫院昨舉辦表揚活動，四十七歲的護理長吳富美，因居家護理所護理師要到病患家中提供醫療服務，不管山、海偏鄉都看得見其身影。目前照護五十個個案的她，形容這份工作就像每天在翻閱不同的書、看各具特色的故事。

癌末病患全家福照入鏡 讓她感動

吳富美的工作要與病患不斷溝通，提供諮詢與服務。但她說，有時病患與家屬反而是她的導師，有次幫一名漸凍人更換呼吸器管線，新的管線竟然破損，她非常驚慌，反而是家屬要她鎮靜、安撫她。

「護理師最重要的就是找到成就感！」吳富美說，曾有名癌末病患在拍攝全家福照片時，邀她入鏡把她當成家人般感謝，還把「全家福」照掛在患者家牆上，讓她很感動，也是她持續護理工作的動力。

吳富美指出，護理師工作很辛苦，常無法顧及家庭，丈夫曾說帶孩子到外面，別人沒有看到媽媽，還以為是「單親家庭」，現在兒子、女兒都上大學，很乖、很獨立，母親節前夕，反而是她要感謝家人的包容與支持。