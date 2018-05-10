〈北部〉農藥快檢站把關農產 「玉里熊讚」背書

2018-05-10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮公所一○一年設立農藥快速檢驗站，同時推出「玉里米鎮產標章」，今年認證標章更新，加印玉里鎮吉祥物「玉里熊讚」圖案，昨天認證標章發表，鎮長龔文俊說，新款標章還加上「玉里熊讚」圖騰，希望這「史上最可愛產地認證標章」，讓玉里農產品識別度更加提昇，增加農民收入。

玉里米產地認證新標章發表

玉里鎮公所昨天發表玉里米產地認證新款標章，特別北上花蓮縣府舉辦，包括農糧署東區分署長陳吉村、花蓮區農業改良場長范美玲等都出席見證，由於「玉里熊讚」並未製作大型活動布偶，特別商請臺灣黑熊保育協會「東部臺灣黑熊教育館」的吉祥物「黑寶」熊偶助陣，牠笨拙的可愛萌樣，替「黑熊兄弟」玉里熊讚的新款玉里米認證標章拉抬許多人氣！

龔文俊說，玉里鎮公所一○一年成立「玉里米」品牌，並透過稻米品質暨殘留農藥快速檢驗站的設立，進入農民田區採樣、化驗，通過檢驗的農民可獲「玉里米」標章，且標章的發放數量也有控管，會依照農民的生產面積、生產數量，發給適當的標章。

他舉例，比如一甲地生產二千公斤，包裝成二公斤小包米，就發給一千張產地認證標章供貼在產品上，因為有流水號，可供消費者追溯生產者本人及檢驗合格資料，從產地為食安把關，讓消費者更安心。

擴及其他農產品 結合標章區隔

他說，農藥檢驗站過去只有驗水稻，但一年檢驗數量有限，為了讓設備及人力發揮更大的功能，去年起農藥快速檢驗站的驗證品項擴大，從稻米擴大到其他農產品，包括玉里大西瓜、蔬菜、茶葉、小油菊等，去年共檢驗一千三百多件，獲得農委會檢驗站評比「特優」肯定。

龔文俊說，舊款標章有名稱、QRCODE，和臺灣大多數產地標章一樣比較制式，這次加入「玉里熊讚」商標，玉里熊讚已於一○四年六月廿三日在經濟部商檢局註冊完成，現在產地標章結合熊讚，希望能為玉里鎮農產品做出市場區隔。