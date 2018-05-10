〈北部〉嬤當清潔工養孫 月捐數百元助弱

2018-05-10

二年前展望會每月資助「小晶」

〔記者王錦義／花蓮報導〕就讀小學的小晶（化名），爸爸入獄媽媽改嫁，照顧小晶的重擔落在阿嬤身上，在社區大樓當清潔工的阿嬤，扮演「媽媽」的角色，努力擔起隔代教養的工作，行有餘力也會固定給台灣世界展望會小額捐款，愛心感人。世展會東區辦事處表示，在社會的許多角落，有許多「不一樣的母親」，以堅韌溫柔的女性力量支撐起一個家，母親節快到了，展望會希望把溫馨帶到社會上的弱勢家庭，提供資源及協助。

每日早晨七點半，阿嬤把小晶送到學校後，到社區大樓的樓層間清掃，不但擦拭樓梯與電梯，還要處理大樓近百住戶的回收物及垃圾，即使因過於操勞，身形日漸佝僂，她的臉上總能看到親切的笑容。

當小晶發生家庭變故之際，阿嬤遍尋許多資源窗口，均無法獲得適當的補助，幸好最後找到台灣世界展望會社工，耐心傾聽並實際走訪小晶的家瞭解情況後，二年多前，她開始每月獲得台灣世界展望會的生活補助。

嬤代母職 盼孫長大後也能助人

「我的薪水不多，可是我的小晶今天被展望會關心幫忙了，我也要教導小晶認真讀書，將來長大後，有能力去幫助同遭患難的家庭。」阿嬤知道，展望會的每一筆捐款都來自社會上許多小人物甘心樂意的給予，所以她每個月領到微薄薪資後，也固定小額捐款幾百元，希望幫助其他有需要的人。阿嬤說，謝謝世界展望會和愛心資助人的幫助，讓小晶可以和其他小朋友一樣正常上學、接受教育，也可以幫她減輕經濟負擔。

展望會邱姓社工員說，阿嬤只要有空，都會把小晶帶在身邊，要她好好把功課寫完，小晶也很乖巧，會幫忙阿嬤做資源回收及清潔工作；年近六十歲的阿嬤說，自己身體不好，很怕自己倒下後，就無人照顧乖孫。

展望會東區辦事處主任蕭文榮說，在社會許多角落裡，有許多像小晶的阿嬤一樣的女性，面對家庭的困境與艱難，扮演起母親那無比溫柔與堅定的力量，撐起一個家，尤其花蓮單親、隔代教養的比例高，每位「母親」在溫柔外表下，蘊含對逆境不低頭的力量，要成為兒女們的避風港。他說，盼社會大眾都能加入「資助兒童計畫」、支持「助學行動」，幫助身處貧困與弱勢家庭中的母親與其兒女走過困境。