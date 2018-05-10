〈北部〉竹縣龍舟競賽 41支勁旅拚高下

2018-05-10

6月18日 池和湖登場

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣龍舟競賽預定於六月十八日端午節當天，在新豐鄉池和宮前池和湖登場，昨天截止報名，含表演隊伍共四十一隊報名，台積電、清大也跨區參賽；新竹市今年則停辦端午龍舟賽，但會舉辦親子戲水活動。

市府表示，因內政部營建署正進行台六十八道路延伸的南寮大道工程，加上舊港水域新水閘門還未完工，考量工程施工及選手安全，決定停辦龍舟賽，明年恢復辦理。

新竹縣政府自二○○四年開始委託新豐鄉公所承辦縣長盃龍舟競賽，由於新竹市今年停辦，預期會更熱鬧。公所添購三百吋大螢幕，將現場即時播放。

另為配合二○一八運動i台灣計畫及推廣龍舟競賽，六月七、八日上午八點到十二點，開放一艘龍舟共八梯次，供民眾體驗划龍舟活動，洽詢電話（03）559-7215新豐鄉公所民政課。

竹市停辦 改親子戲水

新竹市政府城市行銷處表示，曾實勘港南遊憩區及青草湖等水域，但考量天候及選手安全等因素，最後決定停辦龍舟賽，但端午節仍會在新完成的南寮旅遊服務中心前親子沙灘，舉辦親子戲水活動，滿足民眾端午假期出遊需求。

新竹市曾在二○○三年因SARS停辦龍舟賽，二○○四、二○○五年又因進行南寮水域環境清淤工程停辦，改辦親子烤肉、民俗技藝展、家庭日等活動。二○○六年恢復賽事並打造四艘全新龍舟供選手練習、比賽。