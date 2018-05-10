〈北部〉吃苦當吃補 苗縣18位模範母親獲表揚

2018-05-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府昨天舉辦模範母親表揚大會，由十八鄉鎮市公所推薦的模範母親，與親人上台接受眾人恭賀，她們有的積極參與社區事務熱心公益，有的愛心捐募不遺餘力，有的母兼父職養育社會中堅。平均年齡超過八十歲的她們，在早期物資、經濟匱乏的年代，把吃苦當作吃補，留下慈暉美德，堪為典範。

91歲賴陳香妹 單親教子有成

今年度接受表揚的苗栗縣模範母親，最年長的是來自大湖鄉、九十一歲的賴陳香妹；她早年生活困苦，中年時期又遭逢喪偶及喪子悲痛，但為母則強，母兼父職，堅強扛起一家重擔，並以身作則，教育子女積極向上，子女在社會各領域中皆有一定成就且家庭和樂。

邱鄭翠霞 養蠶製被相夫教子

苗栗市九十歲邱鄭翠霞，出身農家，嫁到頭屋鄉邱家，育有二子五女，不僅注重子女教育品德，更協助夫家創設蠶種製造場，並親力養蠶製種、蠶絲被製作，展現客家婦女克勤克儉、相夫教子的美德。縣府工商發展處工商科長邱宏宬，是她的次子；邱說，媽媽即使已高齡九十，但穿線縫製蠶絲被，仍易如反掌，有時親友請託媽媽製作，媽媽還很開心。

其他十六鄉鎮市推薦的模範母親，分別為蕭黃英妹、吳余菊妹、李阿完、高徐秋霞、鄭蔡娥、徐阿足、黃春菊、徐蘭英、周邱甘妹、徐秋菊、賴劉雲珍、蘇林和妹、江陳香妹、蘇曾鳳英、江米妹、吳秀英。

愛心捐輸 黃瑞蘭做公益抗癌

另，曾獲苗栗市模範母親的黃瑞蘭，抗癌五年，不忘公益，去年底得知地方上保境護民的「玉青芒埔福德祠」改建，捐六十萬元老本協助，昨天也獲縣府社會處表揚。

「母愛偉大、無價！」縣長徐耀昌表示，身為兒女的我們，在外辛勤打拚的同時，也別忘了多陪伴母親，因為不管我們歲數多大，在母親的眼中，永遠是最摯愛的小孩。他肯定、感佩獲表揚模範母親的慈暉風範，也祝福全天下的母親「母親節快樂！」