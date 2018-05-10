〈北部〉《桃園》從董仔到送報 蔡樟林抗3癌不失志

2018-05-10

〔記者李容萍／中壢報導〕周大觀文教基金會今年選出十八名全球熱愛生命獎章得主，九月將會師送愛到總統府，七十二歲的中央大學哲學研究所博士生蔡林樟是得主之一，周大觀文教基金會創辦人周進華昨前往中大頒獎。

市長鄭文燦、中大校長周景揚等人蒞臨會場，期許透過抗癌鬥士蔡林樟的故事勉勵更多人「勇於面對，樂於解決，永不放棄，就有希望」。

治癌期間 有1年無法說

蔡林樟生於龍潭客家庄，畢業於中興大學，在廿六歲進入職場的第二年，發現舌下有腫瘤，經歷卅次鈷照射、廿二次化療，雖然穩住病情，但也讓他的頭髮稀薄脫落，顏面皮膚乾似焦土，嘴唇嚴重龜裂，足足有一年無法開口說話，只能透過紙、筆溝通，彷彿成了啞巴。

仲介老闆 3癌齊下近毀容

一年後蔡林樟恢復健康，擔任北部一家頗具規模飯店的客房部主任，一九八○年代當時正值房地產快速發展，他投下積蓄成立兩家房屋仲介公司，不料得意於商場之際，四十五歲時、闊別十七年的舌癌再次發病，自此至五十五歲飽受舌癌、口腔癌、臉頰癌等三種癌症的摧殘，前後歷經十次大小手術，挖除了被癌細胞侵略的兩頰肉、更切除舌頭和右頰骨，被病魔折磨得如同毀容。

健康恢復 半工半讀上高考

然而蔡林樟從不遮掩，不曾抱怨癌症拖垮事業，也不哀傷顏面、言語成殘，仍樂觀面對人生，在抗癌稍有起色後，他從送報踏出重生的第一步，接著擔任市場送菜工、資源回收員、工廠作業員，並重拾書本晚上上補習班，以五十歲中高齡考上高考，分發到新竹市政府服務兩年後，請調回桃園升格前的平鎮市公所圖書館當幹事。

蔡林樟說，罹癌治療期間，他先是擔心小孩還小，母親在家庭、醫院間不停奔波，手上的小燉鍋總塞滿各式補品，妻子也沒日沒夜地為他抽痰、拍背與把屎、把尿，還經常得半夜求助醫生，這都是他這輩子不會忘記的恩情。

7旬不退休 中大拚博士

廿多年來，蔡林樟也擔任慈濟志工，先後完成雙碩士學業，六年前從公職退休後，成為中央大學哲學研究所博士生，讓人見證「人生七十才開始」，而他還一路抗癌，把客家硬頸精神發揮到極限，不愧被稱為「客家抗癌博士生」。