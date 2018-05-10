〈北部〉《桃園》議員詹江村送孔雀魚趴趴鼠挨批 換送仙人掌

2018-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕母親節到來，市議員詹江村近期廣發贈品券，憑券贈送孔雀魚與趴趴鼠兩種寵物，被市民張貼上網引發網友抨擊：「怎麼可以用小動物的生命換取政治生命？」對此，詹江村說，是想藉此讓小朋友體驗生命教育，沒想到卻引發爭論，願就此道歉，會將贈送的寵物改為仙人掌等多肉植物，以免紛爭。

引來網友論戰 罵聲居多

昨天一早有網友在PTT爆卦說：「整個人氣到醒了，怎麼會有政治人物用動物的生命交換自己的政治利益呢？而且還是以母親節的名義，母親孕育我們的生命，所以我們慶祝節日，而議員用小動物的生命慶祝母親節！」爆卦引來網友熱議，網友們批評「這真的很有病」、「為什麼要選舉的人都是這副德性」、「原來是國民黨的阿達、那有什麼好意外？」「用送的很容易養死跟棄養、很多人搞不懂」；但有支持詹江村的網友說「出發點是善良的心」、還說「好心去吼雷親！有心人士真厲害」。

詹臉書直播 鞠躬致歉

贈送寵物魚、寵物鼠挨批後，詹江村昨透過臉書直播向民眾三鞠躬道歉，他表示，「之所以贈送孔雀魚、趴趴鼠，是希望透過飼養小寵物，讓小朋友懂得尊重生命，這是生命教育的一環，不料在網路引起一片撻伐，原先是規劃提供認養前，對父母與小孩們做認養教育就夠了，但顯然這樣想法是錯誤的，以後不會再犯同樣的錯誤了，他再一次對這樣行為向社會大眾、還有小生命們道歉」。

詹江村強調，他經營的寵物店每年都配合市府動保處「幸福轉運站」協助流浪犬認養，動保處兩年半來認養數量為五七六隻，透過他的寵物店認養的就達四三○隻，也被市府作為楷模宣導，認養率高的原因是他對認養民眾提供價值千元的贈品，認養績效讓動保團體也很肯定。他說，對於這次事件，他感到很抱歉，因此公開道歉，而對於造成國民黨名譽受損，昨也將自己在市議會黨團的照片取下。

發出10萬張 只有幾十人兌換

詹江村說，每年母親節都會到各社區贈送康乃馨，為提高索取率而提供贈品券，今年共發送十萬張，但已兌換的數量只有幾十隻，贈送的孔雀魚市價為十到十五元、趴趴鼠則是廿五到卅元。