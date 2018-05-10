〈北部〉宜蘭市大拜拜 來呷辦桌看踩街

2018-05-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市「大拜拜星光音樂晚會」席開五百桌，將於十三日母親節「辦桌」，當晚市公所還邀「金曲歌王」王識賢、歌后詹雅雯等藝人登台獻唱。除了「辦桌」聽唱歌，十二、十三日還有神將踩街，邀民眾一起「逗鬧熱」。

東嶽大帝聖誕逢母親節

農曆三月二十八日是東嶽大帝聖誕，今年適逢國曆五月十三日，正巧是母親節。宜蘭市公所配合「辦桌」吃拜拜，同時慶祝母親節，當晚將在新月廣場對面二○四停車場席開五百桌；四月二十九日開放訂桌，十分鐘全數售罄。

東嶽大帝聖誕是宜蘭市歷史悠久的宗教慶典，東嶽廟等廟宇會有神轎出巡、藝陣、大神尪出陣踩街等，為東嶽大帝祝壽，祈求合境平安。十二日下午六點從東嶽廟出發，行經中山路、復興路、神農路等市區路段回到東嶽廟，預計至晚間十點結束。十三日下午一點十分開始，一樣行經市區等路段，預計下午六點回東嶽廟。

明起登場 後天神將踩街

此外，還有東嶽文化季系列活動，十一日起一連三天舉辦祝禱誦經祭儀、東嶽盃全國歌唱大賽、民俗歌藝梨園戲曲表演、祈福植福東嶽大帝百年聖轎倰轎腳等。只要參與活動拍照打卡，就可到東嶽廟廟殿廣場服務台，領取手機螢幕擦拭貼。

宜蘭市公所表示，配合神將踩街遶境與「辦桌」吃拜拜，部分路段將實施彈性交通管制，對市區交通造成不便，敬請見諒。市長江聰淵說，很多民眾訂不到「辦桌」，真的很抱歉，為維護品質，不會再增加桌數，但還是可以來聽唱歌或參與踩街等活動。