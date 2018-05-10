〈北部〉北橫地下道又積水 苗縣︰不影響車輛通行

2018-05-10

永貞路至頭份大橋段

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道，昨天一陣豪雨後又傳積水約十公分，警方巡邏發現立即預防性封閉道路；有用路人不滿苗栗縣政府，上月才承諾絕不會再發生積水情況，一遇梅雨鋒面即「被老天爺打臉！」縣府工務處說明，經派員到場查驗並無積水，只是地面濕滑，並不影響車輛通行。

苗栗縣北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段地下道於去年一月通車，傳出工程驗收前，沒有下雨地下道就積水；縣府工務處當時表示，是抽水機出問題，驗收將會嚴格執行。但是上個月，又因為地下道發電機組跳電，導致抽水機無法運作，積水約卅公分深；許多車輛駛入後發現，急忙掉頭逆向，造成交通大亂，引發民怨。

昨天上午九點四十分，頭份警方巡邏時發現該地下道又出現約十公分深的積水，為避免雨勢加大造成嚴重淹水，遂先於車道口放置警示錐，進行預防性封閉道路，至十一點左右積水退散才解除封閉。

縣府工務處表示，昨天積水應是瞬間暴雨導致，獲報後也立即派員巡查，發現積水情況也不嚴重，不影響車輛通行，並確認排水系統無問題。

議員疑排水設計不當

但縣議員陳光軒批縣府根本是推卸之詞，質疑地下道排水設計於興建時就有問題，以致於通車一年多來就三度傳出積水情況，憂心萬一未來汛期遇到強颱暴雨，地下道「豈不變成游泳池！」要求縣府應盡速找出問題根源，徹底改善。