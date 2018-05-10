〈北部〉路邊停車收費 竹南最快下半年上路

2018-05-10

環市路以內、新南里主道將實施

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮為全縣第三大城鎮，再加上緊鄰新竹科學園區、鎮內也有竹科竹南基地，遷入人口急速增加，導致市區停車位不足，加上尚未實施停車收費，使得不少停車格都被長期停放。為解決停車亂象、落實使用者付費，竹南鎮公所擬跟進苗栗、頭份市，將環市路以內市區範圍及新南里主要市區道路，辦理路邊停車格收費，昨天起舉辦三場說明會，預計最快下半年實施。

竹南鎮人口逾八萬五千人，市區人車眾多，卻常有私人車輛長期佔用路邊停車格，或有住戶、店家將盆栽及招牌等雜物佔據車位等亂象，衍生併排停車、紅線停放等交通違規情形，引發許多汽車駕駛人抱怨。

許多鎮民表示，尤其眼見苗栗、頭份兩市因實施路邊停車收費後，停車秩序與交通違規等情形大幅改善，加上近來竹南地區的違規拖吊保管場啟用後，違停拖吊頻率增加，都盼路邊停車收費機制儘速上路。

竹南鎮公所表示，因為之前鎮內進行污水下水道埋管工程，考量工程進度，路邊停車收費因此暫緩，如今鎮內鐵路以西大部分區域已施做完畢，加上配合縣府的竹南國中地下停車場興建進度，擬於下半年實施停車收費。

公所於16、19日上午舉行說明會

鎮公所建設課表示，昨晚先就環市路一、二、三段及新南里主要市區道路辦理路邊停車格、路外停車場收費說明會，後續也將於十六、十九日早上十點，分別假竹南里活動中心及鎮公所三樓演藝廳舉行說明會，彙整鎮民意見。

建設課說，停車收費確切實施日期及收費標準，還待後續呈報縣府核定，預計最快於下半年上路，並會參考頭份市實行的方式，降低兩市鎮政策差異，以方便民眾為目標。