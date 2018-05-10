〈北部〉桃捷A14司機廁所 最快下月完工

2018-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司企業工會員工日前到市府陳情，指「機捷終站沒廁所、司機員只能靠尿袋」。桃捷公司昨天在議會進行工作報告時，引來議員們為司機員叫屈；桃捷董事長劉坤億表示，前天與工會成員協商後已達成多項協議，針對司機員缺乏廁所部分，公司決定在A14第三航廈站增設臨時廁所，讓直達車司機員使用。

直達車司機員可解決內急

劉坤億表示，桃捷企業工會員工陳情的三件事，一是司機員廁所部分只有A1台北站、A21環北站設置，但直達車是從A14第三航廈站迴轉，因此沒有司機員廁所；另為駕駛室裝設攝影機侵犯隱私；第三是司機員報到地點從A3新北產業園區站改到蘆竹機廠，讓居住在雙北地區員工必須於凌晨三點出門。

無水 施工過渡期無法設行動廁所

劉坤億說，勞資會議達成多項共識，A14站增設司機員專屬臨時廁所，預計六、七月間可完工，但因A14站目前沒有自來水，過渡期間無法設置行動廁所；駕駛室監視器將暫緩裝設，維持行車記錄器方式，待與司機員充分溝通並排除疑慮後再裝設；異地報到過遠的問題，會進行意願調查，可於七月一日改採就地報到，過渡期間會提供交通費因應。

市議員劉茂群、林正峰昨質詢要求桃捷公司重視司機員的生理問題，尤其是比率達二成八的女司機員更要關注；市議員蘇家明、黃敬平也說，機捷普通車從A1台北站到A21環北站得要八十幾分鐘，要求司機員都不能喝水也太不人性，應該檢討；市議員范綱祥、黃景熙則認為，駕駛室裝設監視器拍攝控制面板，有狀況時可釐清責任，這對司機員有幫助，桃捷公司應該持續溝通。

桃捷：雖發尿袋 無人使用

市議員舒翠玲、徐其萬則認為，上廁所是桃捷的小事，卻是司機員的大事，桃捷不能輕忽。對此，劉坤億無奈表示，尿袋是工具包的配備之一，裡面另有鉗子、手套、手電筒、反光背心等，都是有狀況時才會使用，機捷通車至今，司機員使用尿袋的情況幾乎是零。