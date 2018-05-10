〈北部〉《桃園》消防局局長 龍榮森暫代

2018-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕敬鵬工業惡火造成六名消防隊員殉職，消防局長胡英達因此去職，市長鄭文燦昨主持市政會議時宣布由消防局副局長龍榮森代理局長、專門委員龔永信升任副局長，另責成民政局、社會局、人事處等單位做好善後及撫卹工作，市府將於十七日在市立體育館舉辦追思會，期盼各界能夠一起參加，表達對打火弟兄的敬意。

擬成立特種消防隊

鄭文燦強調，「英勇是消防員的本色、安全是最高的守則」，市府會以安全救災為最高規範，未來如有不確定的複合性災害，在安全管制方面會更加嚴謹，不會讓消防人員貿然進入火場，消防局也將與內政部消防署合作成立特種消防隊，進行工業火災搶救的訓練，以提升救災能力與對消防員安全的保護。

市政會議開始，鄭文燦再度率領市府團隊向殉職消防弟兄默哀；他說，非常不捨殉職的消防同仁，他們懷抱著熱情為國家與桃園服務，市府理應將消防弟兄照顧好，卻發生如此憾事，市府要表示最深的歉意，也要做最清楚檢討，對於殉職者會依法定標準給予最高額的撫卹，而在火災調查方面，包括調查報告、火場錄影資料、救災通聯紀錄、人員訪談等相關資料，也都會攤在陽光下完整呈現，找出問題點，降低未來發生類似的風險。

鄭文燦說，新屋保齡球館大火後，市府推動消防改革，積極提升消防局人員編制與預算，人員由一○四年的一○七一人至今年增為一五二七人，增加了五十％；消防局預算也由一○四年的十九億七六○五萬餘元，到今年增為廿五億九七六六萬餘元，三年來也編列七．三億元更新九十九輛救災車輛，另斥資四億元更新消防人員的裝備。