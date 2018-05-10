〈北部〉《桃園》捷運棕線 鄭文燦：前朝全線高架設計

2018-05-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於五月一日核定捷運棕線可行性研究報告；桃園市長鄭文燦昨天主持市政會議時意有所指地說，少數有心人士表示，捷運棕線在縣府時代採取地下化設計，到市府時代才改為高架，這是顛倒是非、移花接木的做法，造成民眾恐慌，對此他嚴正譴責，他說，全線採高架設計是縣府時代的政策。

縣府時代採地下化 鄭駁斥不實

鄭文燦說，近來有少數有心人士表示：「捷運棕線在縣府時代採取地下化設計，到市府時代才改為高架，這項訊息完全錯誤，也是顛倒是非、移花接木。」事實上，捷運棕線在縣府時代已採取高架化定案，過去每次議會討論捷運棕線，皆為高架化版本，這是鐵的事實，議員以錯誤資訊誤導市民、製造恐慌，造成地方民眾誤解以及不必要的抗爭，這不是爭取建設的態度，更讓桃園建設遭受困難，他責成捷運工程局與沿線居民積極溝通，傳達正確資訊。

鄭文燦並宣示說，市府決定對棕線捷運採市區段地下化、輕軌設計，經費將由一百九十五億元增為二百七十三億元，增加七十八億元。

向高鐵局求償 桃捷：已達協議

此外，機場捷運通車時程六度跳票，讓桃園大眾捷運公司的三十億元資本額差點賠光，桃捷公司一度向高鐵局求償三十六．五五億元，桃捷昨在市議會工作報告時，議員們紛紛關切求償進度；桃捷董事長劉坤億表示，已與高鐵局達成十二．八七億元的補償協議，高鐵局同意將A8長庚醫院站、A9林口站、A19桃園體育園區站的場站聯合開發效益移轉給桃捷公司，移轉細節還在洽談中，而實際效益將會超過十二．八七億元。

市議員謝彰文、劉茂群、楊朝偉說，桃捷公司三度調整向高鐵局的求償金額，從最高的三十六．五五億元下修至十三．六三億元，最後減為十二．八七億元，後續賠償情況如何，桃捷公司應該清楚說明；市議員黃景熙認為，桃捷公司應該在後續的細節談判中，爭取最大利益。

劉坤億表示，高鐵局已將A8長庚醫院站、A9林口站的停車位產權完成移轉，而包含店面、住宅等產權仍洽談中，這包括A9林口站的五十四戶住宅，而A19桃園體育園區站有商場、住宅，移轉的範圍與方式還在討論中。