〈中部〉（台中）58億建水湳會展中心 上網招標

2018-05-10

最快9月底前動工 預計2022年完工

〔記者張菁雅／台中報導〕位於水湳智慧城的水湳國際會展中心新建工程九日上網公告招標，預定於六月廿日開標。建設局表示，水湳國際會展中心結合展覽館及會議中心，建設經費約五十八億元，工程若順利發包，預計今年九月底前動工，二○二二年完工，完工後將取得智慧建築合格級與綠建築黃金級標章。

台中市缺乏大型展覽空間，屢遭工具機、建築設計業者抱怨，市府為解決此問題，將在水湳智慧城興建水湳國際會展中心。

40米高智慧綠建築 展場有2360攤位

建設局表示，水湳國際會展中心新建工程基地位於水湳中央公園北端，南接台中綠美圖，東鄰卅米經貿道路，西側為卅米凱旋路，北面連接廿米黎明路，基地面積約七．三四公頃，總樓地板面積十三萬四千六百五十平方米、高度四十米，採地下二層、地上五層的鋼骨鋼筋混凝土構造，完工後將取得智慧建築合格級與綠建築黃金級標章。

建設局指出，水湳會展中心建設經費五十八億元，規劃二千三百六十個攤位，工程若順利發包，預計今年九月底前動工，二○二二年三月完工，二○二二年底正式啟用。除了提供大型展覽場地，水湳會展中心以寬而輕的量體坐落於中央公園內，一樓以大樹之門「Tree Gate」為發想，採白、灰色為基調，融合周邊景觀的「綠」，營造結合活動、藝文、散步、遊戲的市民廣場，提供民眾休憩、觀展場所。

另外，市府已爭取到中央補助水湳會展中心二期工程四十二億元，目前正辦理規劃設計，二期工程將有二千一百個攤位，讓水湳會展中心總攤位數達到四千四百六十個。