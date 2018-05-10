〈中部〉圓環伯公仔 守護台三線

2018-05-10

舊站牌未拆 永遠等不到公車

〔記者謝介裕／竹山報導〕貫穿全台，兼具交通、觀光、產業發展功能的台三線，來到以「發財金、錢母」聞名的南投縣竹山鎮紫南宮所在地社寮圓環路段，出現一處永遠等不到公車的站牌，但卻有一位白髮老翁永不放棄的在等待，這位老翁便是紫南宮供奉的主神土地公，原來這是地方民眾配合社區再造共同發揮巧思設置的Ｑ版「伯公仔」，象徵守護、庇佑之意，令人莞爾﹗

地方民眾表示，台三線因通往紫南宮的道路呈現「Y」字型路口，導致交通事故迭起，公所遂配合社區再造計畫，打造一座圓環，並以Ｑ版的土地公神象作為意象。土地公手持元寶且笑容可掬，象徵提醒民眾遵守交通法規，確保快樂出門、平安返家。

儘管員林客運也配合在完工後的圓環兩旁道路，設置新的站牌供民眾候車，但舊有的站牌依然未拆除，雖然在圓環裡頭的站牌永遠等不到公車到來，但也從未引發民怨，並成為地方的一大特色。

南投縣議員蔡宜助說，紫南宮香火鼎盛，每年吸引四、五百萬人次信眾前來祈福、求財，自從十年前，該圓環設立後，便不曾發生重大交通事故，或許是路況變得順暢、抑或是民眾更有守法觀念，原因相當多，但地方民眾深信與「伯公仔」庇護鄉里有關，也為「人敬神、神愛民」作了最佳詮釋。