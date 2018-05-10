〈中部〉見證育德47載 大象溜滑梯變花園

2018-05-10

年久失修不合格 面臨拆除

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣育德國小有座四十七年歷史的大象溜滑梯，這是建校時所興建的兒童遊戲設施，但因年久失修，目前被列為不合格遊具，禁止學童攀爬玩耍，且瀕臨被拆除的命運。面對大象溜滑梯將被拆除，不少校友及學生相當不捨，校長方啟陽得知此事，心中有個新想法，決定不拆大象溜滑梯，並將其改造成烏克麗麗小花園與學生表演空間。方啟陽說，這將為畢業的校友與在校學生，保留住最好的回憶。

方啟陽表示，育德國小在四十七年前建校，而水泥製的大象溜滑梯為第一個校園遊具，多年來校園景致更迭，大象溜滑梯一直是最受學童歡迎的遊憩場地，可惜不敵歲月摧殘，溜滑梯坡道已有多處破洞，曾申請修護經費但未果，今年教育處進行遊具安檢，被列為不合格遊具，只好禁止學童再溜滑梯，並且擇日拆除。

學生不捨請命 校長保留打造新地景

校長一定要拆溜滑梯嘛？方啟陽說，不少學生擔心沒有溜滑梯了，常趁放學偷偷跑到大象上面拍照留念，也曾跑來校長室哀求不要拆大象，其實自己也捨不得，直到某次巡視校園靈機一動，突發奇想讓這裡變個小花園，而大象溜滑梯就是最好的造景。

方啟陽說，上週提出改善計畫後，就有熱情校友扛著水泥表示要來幫忙做圍籬，還有六年級生也搶著幫忙種植七里香、向日葵與草皮植栽工作，這次「拯救大象溜滑」計畫完全是新舊校友齊力完成的，創造新地景，也是校園傳承跨世代回憶最好的典範。