〈中部〉《阿里山森鐵本線停駛》號橋遲未換新枕木 民怨養護牛步

2018-05-10

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路），自三月十二日起停駛三個月，有讀者向本報投訴指出，位於嘉義市區的森鐵三號橋上枕木，腐朽嚴重，固定枕木的木條斷裂或翹曲，木條鐵釘生鏽裸露，「很難想像這是國寶級鐵路的軌道」，另外，跨越牛稠溪的竹崎鄉十三號橋，也有兩根枕木裂開未更新，質疑森鐵養護牛步，無法在七月交接給林務局前完成全線修護。

森鐵管理處：月底可完成

對此，台灣鐵路管理局阿里山森鐵管理處長林治平表示，已編列二百多萬元更新三號橋枕木、道釘、魚尾鈑等，因本線多處路段同時養護，零件不夠，還在備料，且橋上須先做防護欄，避免道班工施工時不慎跌落約四公尺高的義教西街路面，該段預定本月底完成養護；至於十三號橋裂開的枕木，初勘沒有立即危險，本月底完成抽換。

林治平說，七月交接前會全力養護機車頭、軌線路基，如改善軌線排水、抽換枕木、壓實竹崎至奮起湖的路基，提升列車行駛平穩度，台鐵會負責安全測試，完工後報交通部核准，才會恢復營運。

林務局嘉義林管處副處長李定忠指出，林務局、台鐵局的共識是復駛營運後再交接，目前朝林務局接手時，本線已能營運的目標不變，不過安全仍是最優先考量。

投訴者說，三號橋長度約卅九公尺，不算長，新、舊枕木排列方式卻歪七扭八，沒有對齊，固定枕木的木條斷裂，其中三條木條徒留鐵釘孔洞，鐵釘恐怕已掉落地面，若被車輛輾壓，恐讓輪胎破損，住在橋梁附近的居民多次反映此事，至今未改善，有關單位效率不彰。