〈中部〉病兒學習路坎坷 慈母守護無怨悔

2018-05-10

〔記者詹士弘、廖淑玲／雲林報導〕罹患罕見疾病的蘇泓瑞，媽媽林慧娥四年來陪伴就讀環球科大，她說，孩子讀書是活下去的動力、上進的心，她無怨無悔；慈母施子惠為教育自閉兒，攻讀特殊教育，今年將從嘉義大學特殊教育研究所碩士班畢業，而自閉症兒學了四年音樂，也將開演奏會，母愛的偉大讓母子走出不同人生。

罕病兒念大學 林慧娥幫作筆記

環球科技大學昨舉辦感恩與送舊活動，邀請校內身心障礙學生與師長、父母出席，其中蘇泓瑞罹患先天性粒腺體缺陷，全世界共三例，台灣只有一例，由於發病原因不明，蘇泓瑞會突然過敏、昏倒，媽媽林慧娥隨時陪在孩子的身邊救護，甚至對孩子實施CPR，讓蘇泓瑞繼續成長。

蘇泓瑞強調，希望藉由讀書學到一技之長，靠自己的專業能力過活，由於蘇泓瑞視力不良，林慧娥必須幫他作筆記、錄下上課內容，讓孩子課後複習。

蘇泓瑞就讀環球科大資訊與電子商務科，專長是電腦繪圖及架設網站，雖然還沒畢業，但已有學長表示要給他工作機會，讓林慧娥覺得窩心；林慧娥說，見到孩子真的學有專長，所有的付出都有代價了。

為自閉兒 施子惠攻讀特教碩士

施子惠的兒子李孟謙八歲半才說第一句話，但在音樂的引導下，開啟孩子被遺忘及忽略的潛力，如今李孟謙小學要畢業了，也將舉辦大提琴演奏會，施子惠更獲選雲林縣傑出身心障礙家庭照顧者的慈愛獎模範母親，她的付出感動人心。