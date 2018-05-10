〈中部〉舊鐵道變鐵馬道 台中綠空廊道開工

全長21.7公里 串聯「台中之心」
〔記者張菁雅／台中報導〕為有效運用台中鐵路高架化後騰空的鐵軌土地，市府提出「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶」計畫，將整合既有綠園道系統，提供人行及自行車道廊道，第一期南段工程九日開工。市長林佳龍表示，綠空廊道全長廿一．七公里，再串聯全長十七．二公里的「台中之心」計畫，將提早實現「自行車三六九計畫」，打造台中成為自行車城市。
綠空鐵道計畫南起大慶火車站，北至豐原火車站，整段鐵道軸線全長廿一．七公里，沿線將設置人行及自行車廊道，以及街角廣場、公園與籃球場、羽球場等運動設施。計畫分三期執行，第一期施工範圍從進德路至北屯區、潭子區交界處，長約四．一公里；第二期為北屯區、潭子區交界處至豐原車站，共九．二公里；第三期則為五權路至大慶車站南側共二．九二公里。
首期南段2.1公里 10月底完工
其中，第一期南段部分自進德路至太原車站，長約二．一公里，工程經費四千四百九十八萬元，預計今年十月底完工。
林佳龍表示，綠空廊道是都市中難得的連續帶狀開放空間，市府打造適合人行及騎乘自行車的綠空廊道，讓市民休閒及通勤使用，並可透過鐵路轉乘及連結捷運綠線，形成複合式的大眾運輸系統，不但能減少空污，也能增加iBike使用，未來再串聯「台中之心」計畫，該計畫連結全市七條園道及七處公園，全長十七．二公里，就能提早完成「自行車三六九計畫」，即建置三百座iBike租賃站、六百公里自行車道、九千輛公共自行車，讓台中市成為自行車城市。
林佳龍也說，五年前他擔任立委時，即關心鐵路高架化後平面土地利用問題，交通部鐵工局有意願與市府合作，但當時市府拒絕提供方案，如果當時開始同步規劃，現在不知道已經完成幾段。