〈中部〉花壇自設腳踏車 免費自由騎

2018-05-10

鄉親、店家集資購買50輛

〔記者湯世名／彰化報導〕近年來彰化市、員林市及鹿港鎮等地都設立YouBike，而鄰近彰化市的花壇鄉多年來始終未設YouBike，花壇在地鄉親、店家決定「自己來」，十多人出資購買五十輛腳踏車，取名為「茄苳腳踏車」，布點在火車站等五個地點，完全免費、免押金「自由騎」，預計六月下旬啟用，希望進一步帶動花壇觀光產業。

花壇社區發展協會理事長陳振欽指出，多年來有不少民代爭取在花壇鄉設置YouBike，但都只聞樓梯響，去年他與在地開設服飾店的彭有清等人商議，提議與其開口向政府爭取，不如「自己來」，在地十多名鄉親、店家購買五十輛腳踏車，而花壇舊地名為「茄苳腳」，因此取名為「茄苳腳踏車」。

5處地點設置 預計六月下旬啟用

彭有清表示，「茄苳腳踏車」騎乘完全免費、不用押金，想去哪裡就騎到哪裡，不限使用或歸還時間，布點處包括有花壇火車站、花壇公車站、花樂三季館、燕窩博物館、彰員路與東外環道口處的萊爾富便利商店這五處，用畢後也希望遊客騎回這五處據點歸還，若有損壞等問題，他們將在巡視發現後，立即交由合作的相關業者帶回維修，維修費用則從眾人合資的公基金中支出，隨時保持在堪用狀態，「茄苳腳踏車」預計六月下旬啟用。