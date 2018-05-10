〈中部〉草屯植物公園 建球場看台及店鋪

2018-05-10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮植物公園旁籃球場新增看台工程昨日動工，不僅讓球場設施更完善，看台下方還能增加十二間店鋪，完工後將納入公共造產對外招租，鎮長洪國浩表示，公所積極開源節流，附近的草屯藝演藝廳消防改善及大成街停車場店鋪開發也將陸續完工，公共造產再添生力軍，有效挹注鎮庫收入。

草屯鎮植物公園景觀優美，已成鎮民休閒運動與舉辦活動不可或缺的場地，其實公園前身是陰森雜亂的公墓，歷經廿餘年禁葬，以及公所近八年的整治有成，今年度再投入一千三百萬元，要增建植物公園內風雨球場看台，昨天冒雨舉行開工動土儀式。

規劃12間店鋪 完工後招租

鎮長洪國浩表示，球場看台採階梯式設計，環繞籃球場西、北側，看台下方空間則採多目標店鋪使用，興建十二間店鋪，每間約十一坪，完工後納入公共造產統一對外招租，每間店鋪租金每月約一萬五千元，一年租金就有二百多萬元。

公所近幾年來開源節流，活化鎮有土地、設施、建築，包括公有納骨塔等公共造產大力挹注，去年度公務餘絀有五億三千萬元，除了球場看台店鋪，鄰近草屯藝演藝廳消防改善及大成街停車場店鋪開發也將陸續完工，將再辦理招租，增加鎮庫收入。

洪國浩指出，植物公園周邊是草屯鎮重要文教區，從幼兒園到大學都有，公所不僅要讓球場設施更完善，前方空間也已爭取前瞻基礎建設城鎮風貌興建停車場及人行廣場與環境美化，後方生態滯洪池環湖步道增設欄杆，配合整體環境營造改善，園區內的虎山溝透過中區水資源局調查生態資源豐富，未來也計劃開發生態環境教育場域。