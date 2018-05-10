〈中部〉彰化大型百貨商城 可望11月動工

2018-05-10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕等了五十年，彰化人終於快等到了大型百貨商城！彰化市旭光西路第二停車場即將招標，若是順利進行，將在兩年內興建百貨商城，不但有商場、電影院、健身中心，更有餐廳與大型書店。彰化市長邱建富說，未來彰化人不用到台中市去逛百貨公司！

縣市合作 預估工程經費十二億元

彰化縣長魏明谷昨天與邱建富共同簽署署「彰化市第二停車場用地BOT開發經營案合作備忘錄」，預估工程經費十二億元，未來執行促參方案後，包括租金、權利金等等，一年收入將超過三五○○萬，對彰化稅收將有幫助。

邱建富指出，彰化市旭光西路第二停車場為市公所之土地，附近有彰基、南瑤、大埔、曉陽商圈，但開發大型商場預估要十二億元以上，為了加速開發，市公所把管理權移轉給縣府，再由縣府依照促參條例來辦理，共同打造彰化新地標。

魏明谷表示，就是因為彰化沒有百貨公司，彰化距離台中又近，全都跑到台中消費，這次縣市攜手合作，首度透過促進民間參與公共建設條例來合作，後續將透過B0T方式來招商，讓彰化人可以留在彰化消費，帶動彰化市繁榮。

採BOT開發 預定兩年內完工

「目前已有四家業者表達高度興趣！」邱建富表示，此案去年已完成可行性評估，已展開先期規畫，預計在三個月內完成規劃設計，再上網招標，預計花兩個月完成招標，可望在十一月底動工，預定兩年內完工。縣府建設處長劉玉平表示，依照促參條例之規定，可由縣市政府來辦理，未來再委由彰化市公所來辦理B0T，由得標廠商來投資興建。

議員︰場址以前是魚塭 探勘要注意

縣議員林世賢指出，希望全新的商城能夠符合綠建築的理念；縣議員賴岸璋則強調，第二停車場以前是魚塭，未來要興建地下停車場時，應該在探勘時要特別注意；對此，邱建富強調，目前規劃是地下二層作為停車場空間，未來將視地質情況來做最好的考量，但不論是地下一層或是二層，停車空間都必須容納六六○部車輛。

彰化市旭光西路第二停車場，佔地二○○○多坪，位居商圈中心點，預估興建地下二層、地上六層的大型商場，鄰近彰基、秀傳兩大醫院，交通便利，往來台一線省道、中山高彰化交流道、彰化火車站都非常便捷。