〈中部〉憂施工阻商機 梅山太平水管更新卡關

2018-05-10

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣梅山鄉太平村簡易自來水管線老舊滲漏，一百六十多戶村民常無水可用，尤其，「太平雲梯」去年九月營運後湧進觀光客，用水需求大增，供給更是雪上加霜，阿里山國家風景區管理處辦理管線更新工程，預計九月完工，卻遭十多戶以「施工恐影響客人消費」為由，拒簽施工同意書，致進度受阻；阿管處工務課長邱盈達表示，施工期間停水時，會準備送水車讓居民取水，降低衝擊，趕在十一月枯水期前完工。

太平村長嚴清雅說，梅山鄉太平、太興、瑞峰等山區村落，因水線拉管不易、水壓不足，陸續建置簡易自來水系統，但每逢十一月至隔年三月枯水期，溪水量少，加上老舊管線漏水嚴重，常面臨缺水窘境，只有更新管線「止漏」，不讓珍貴水資源流失，才能解決。

太平村第九鄰一名林姓村民認為，更新水管曠日廢時，且有大型機具進駐，影響遊客來逛老街商機，且目前用水足以應付日常所需，因此意願不高；不過，村民李旭榮說，近日山區降雨，才暫解缺水問題，管線更新工程只要忍耐幾個月，就換得長久的穩定供水，希望不同意戶為大局著想。

阿管處：用戶都同意即可施工

邱盈達指出，阿管處「北茶道入口地區遊憩設施改善工程」，將更新「大坪簡易自來水廠」至太平雲梯遊客中心約五百公尺長的自來水管線，同時更換周邊用戶的老舊管線，四月徵求住戶同意，工程並同時發包，只要用戶都同意並協調停水期程，包商即可進場施工。

梅山鄉代會主席簡土水說，簡易自來水管線老舊造成每月漏水量約一千噸，經地方爭取更新管線，水保局三月在生毛樹溪接引新管線至大坪簡易自來水廠，阿管處負責更新末端管線，現在剩水廠至家戶未施作，會加強與不同意戶溝通。