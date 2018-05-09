〈南部〉省躬國小拆老圖書館 學童憑弔紀念

2018-05-09

〔記者王俊忠／台南報導〕南區灣裡地區的省躬國小朝榮紀念圖書館，是地方旅外仕紳蘇天財董事長四十五年前感念父親蘇朝榮而獨資捐建，如今建物老舊、有安全顧慮，經教育部評估與校務會議決議拆除，校方為讓老圖書館歷史教育意義留在學童心中，特地舉辦憑弔紀念活動，場面感人。

南市首座私人獨資捐建的校圖

省躬國小校長李俊興表示，朝榮館是台南市首座由私人獨資捐贈給國民小學的圖書館，很有教育與歷史意義，但建物建造至今已四十五年，在結構安全與使用上均有安全顧慮，校方進行相關結構評估，決議拆除重建。

校方將此決議向原捐建者蘇天財報告，當時蘇董事長慨允捐助二千五百萬元，讓學校重建朝榮紀念圖書館。

朝榮館45歲 重建計畫發生變數

李俊興說，無奈重建計畫發生變數，因委任建築師規劃期程嚴重延誤，致使蘇天財認為捐建計畫不符期待、收回捐款。校方惋惜雖無法重建，但基於朝榮館建造至今已四十五年，為維護學童安全，仍努力申請經費拆除整地，整地後暫時作為停車空間。

為紀念此具有特殊教育意涵的老圖書館，學校總務處近期規劃一系列紀念活動，並融入學生課程，讓學生憑弔、紀念這座陪伴他們讀書的空間，朝榮館並懸掛張貼各項活動紀錄。校長表示，還是希望把圖書館蓋回來，會持續與蘇天財董事長溝通重建事宜，或尋求其他有意願支持的校友協助。