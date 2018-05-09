〈南部〉全國首推 街頭藝人登記制開跑

2018-05-09

即日起至11日開放申請

〔記者劉婉君／台南報導〕全國首推！台南市街頭藝人從原有的「考照制」改為「登記制」，即日起至十一日開放申請，申請者必須先參加十九、二十日兩天辦理的「台南市街頭藝人展演工作坊」，完成共計十六小時的課程，才能取得證書，目前已有五十人報名，也成為全國第一個開跑的縣市，連新北、基隆市文化局也關注南市推動的狀況。

不考照 回歸市場機制

全國各地街頭藝人考照審核制度近年來屢受爭議，有些演出經驗豐富且受觀眾喜愛的資深表演者慘遭淘汰，或考取證照者在街頭演出反應卻不好等問題，都引來民眾對街頭藝人認證方式及專業性的質疑，例如藝人潘美辰考照落榜、外籍表演工作者抨擊評審隨意打斷表演及刁難表演者。

台南市自二○○六年開辦街頭藝人考照制度後，即使錄取率高達九成，仍有報考者質疑評審僅憑短短幾分鐘就下結論並不公平，文化局因此決定從今年起讓街頭藝術回歸市場機制，不再以官方審查箝制。

19、20日辦展演工作坊

不過，為了強化申請者的街頭表演專業能力，十九、二十日兩天的工作坊，將邀請前太陽馬戲團表演者陳星合、前雲門舞集舞者趙敦毅、Coming True火舞團藝術總監與去年全國街頭表演大賽首獎得主蔡宏毅、楊世豪等人擔任講師，傳授面對觀眾的技巧與秘訣，以及示範如何讓街頭演出吸睛。

全程上完課 才能取得證書

往年街頭藝人考照每次都有兩、三百組參加，「登記制」首度開放申請，截至昨天有五十人報名，文化局表示，因申請者必須全程參與兩天共十六小時的工作坊課程，才能取得證書，有些人可能因為時間上無法配合，暫時無法申請。

改為登記制後，不少民眾、場地單位或其他縣市相關單位都擔心申請者演出品質良莠不齊，將增加管理困難，也會干擾其他遊客及民眾。文化局表示，表演者的演出如果無法獲得觀眾肯定，自然得不到成就感與打賞，終將遭到市場淘汰。