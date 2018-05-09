〈南部〉見城實境遊 月底探索左營風貌

2018-05-09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年高市文化局在左營推出包含導覽、夯土築城、拓碑的見城行腳體驗活動獲得佳評，今年見城計畫推出「見城實境遊」，「歷史可以做中學」將帶領民眾更深入舊城各個景點，探索更多的左營人文特色風貌以及聆聽更多舊城故事，活動將在五月底起跑。

文化局長尹立表示，左營舊城（鳳山縣舊城）這座石砌城池於西元一八二六年完工，至今已有一百九十年以上歷史，歷經滄海桑田，仍幸運地保留東南北三座城門及城牆，民國一○二年更讓人驚喜地挖掘出西門城門基座。

導覽路線 依東南西北門規劃

文化局與高雄市舊城文化協會合作，「見城實境遊」將帶領參加者深入城內外的歷史現場，今年導覽路線將依據東、南、西、北門各自規劃特色路線，認識周遭豐富多元的社群及文化，穿梭在原野、蓮潭、遺址、廟宇、神社、防空洞等空間，由專業導覽解說人員帶領大家領略左營的傳統與神秘。

繪城門製糕餅 民眾動手做

見城實境遊特別延請在地畫糖師傅，指導參加者動手繪製出自己的作品，造型將設定為舊城城門或北門門神相關圖像；另外，中式製餅體驗結合在地百年老店「中外餅舖」，特地製作見城意象相關製餅模具，讓民眾體驗敲製糕餅的樂趣，除了耳朵聽導覽、手腳動一動之外，今年也多了「舌尖上品味」的體驗。

文化局表示，見城計畫是高雄市重大文資保存計畫，在有形文資修復的基礎上，希望透過直感體驗的方式，讓歷史的空間及時間不只是抽象的數據，而是實在與豐富的感受。「見城實境遊」活動將在五月底起跑，至十一月為止，本月十五日開始報名，報名資訊詳見見城計畫官方網頁。