〈南部〉數學資優生家貧受助 繁星上台大

2018-05-09

沈韋辰小五起受世展會資助

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣世界展望會受助童沈韋辰因家中經商失敗陷入困境，小學五年級起接受世展會幫忙，身為數學資優生，是國內外競賽常勝軍，今年大學學測七十一級分，是屏東縣立屏北高中最高分，透過繁星錄取台大資工系。

沈韋辰國小剛入學時，上課老是不專心，一度被懷疑有過動傾向，媽媽與老師討論後求助醫療，評估結果是他學習力強，同年級的數學對他來說過於簡單，上課才無法專心。

老師建議他上數學課時可自修難度更高的題目，之後每年參加數學跳級檢定都通過，曾參加亞洲國際數學奧林匹克競賽抱回銀獎，家中擺滿了大大小小的獎牌。

沈韋辰表示，報名奧林匹克數學競賽時，必須經過兩階段培訓，第一階段要上六週課程，需繳三千六百元費用，通過後再進入第二階段三天兩夜集訓，但八千元的報名費用是沉重負擔，一度想放棄，但因此該屆競賽是在台灣舉辦，也因為媽媽的堅持和鼓勵，才沒有棄賽。

沈媽媽說，無論是從小學習的課外參考書，或是參加檢定、競賽需要繳交的報名費，還好都有台灣世界展望會每學期的助學金幫助，讓他可以朝目標前進。

錄取台大資工 最棒母親節禮物

雖然經濟不寬裕，一家借住親戚家，但沈韋辰並不氣餒，透過繁星計畫錄取台灣大學資訊工程學系，對沈媽媽來說是母親節最棒的禮物。