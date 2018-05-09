〈南部〉台東幸福住宅不叫座 轉售縮短為5年

2018-05-09

153戶餘屋 僅135人申請

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣平價幸福住宅政策推動兩年多，三百戶正持續興建，僅一百四十七戶完成簽約，還有一百五十三戶餘屋，縣府建設處三月中第三度公告申請、並放寬承購資格，有一百卅五人提出，預計五月底抽籤選屋，縣府也提案修正幸福住宅轉售限制，昨天在議會定期會完成一讀。

幫助年輕人及經濟弱勢者擁有「起家厝」，縣府推出平價的三百戶幸福住宅，房型分廿、廿五、卅坪三種，房價多落在兩百廿五萬至四百萬元間，原本限制承購十年後才能轉售，若承購五年後、未滿十年要賣掉，必須轉售給特定承購資格者，建設處在這次定期會提出「台東縣幸福住宅出售及管理自治條例第六條修正草案」，取消轉售對象限制，也縮短轉售年限為五年。

建設處長吳慶榮說明，幸福住宅政策的原意本來就是幫助年輕人買房子，年輕人有可能努力幾年存錢、想換更大的房子，因此修正為五年後轉售無限制。

將研擬再放寬申購資格

議員林參天則認為，應確保施工品質，也要注意若房地產大跌、恐造成購屋糾紛，也建議轉售年限可修正為三年，吳慶榮說明，幸福住宅比市場行情便宜三成，至於未來若民眾仍有幸福住宅需求，則會依當時情況再推出第二期平價住宅。

此外，縣府經過兩波公告申請，原本開放家庭年所得五十分位點、約六十萬元以下民眾申請，僅一百四十七戶完成簽約，第三波公告已將承購資格放寬至擴大至家庭年所得六十分位點、七十分位點以下，也就是換算家戶年收入約在七十一萬、八十四萬元的民眾，部分民眾認為要租屋、要生活，還要在一年內繳完頭期款數十萬元、負擔不起而放棄。建設處表示，目前共一百卅五人申請，還待資格審查，預計五月底抽籤選屋。

吳慶榮表示，這波作業後確定仍有餘屋，未來將研擬再放寬申購資格。