〈南部〉松柏中心整修停課 市府：另覓空間

2018-05-09

工期達11個月 樂齡課程停止招生

〔記者蔡文居／台南報導〕南門路松柏活動中心預計今年十月進行整修，工期預估十一個月，施工期間全棟休館不對外開放。市議員邱莉莉昨天質詢時反映，許多松柏學苑學員抱怨社會局僅告知停止招生卻未籌劃是否有其他場地可以暫用，要求社會局應盤點閒置公有地或房舍，提出備案場地，讓招生繼續進行，以降低衝擊，不能逕自將課程喊停。

議員要求提供閒置場所 讓長者學習

副市長吳宗榮表示，對於議員的建議，會尋找閒置的空間。社會局長劉淑惠表示，修繕期間，長者可多利用南市充沛的終身學習資源，就近選擇自己想要學習的課程。每一區的市民學苑都有類似課程，不會讓有意學習的長者無處可去。

邱莉莉表示，社會局應該詳實調查學員的上課意願與正常開班可行性，並估算上課場地教室數，再請跨局處平台協助，這是有機會解決的問題。過去台南市松柏學苑收費是六都最高已讓長者詬病，避免樂齡學習中斷，社會局須更主動積極才行。

社會局：會鼓勵使用其它學習資源

社會局表示，鼓勵長輩就近使用社區資源，後續會將所有課程資訊提供給學員參考運用。另外針對老師部分也會徵詢其意願推介到這些單位任教；並尋找適合的閒置場所評估部分課程移地開辦可能性。

社會局表示，松柏活動中心建築物於七十二年啟用至今，因耐震係數偏低，確定安全有疑慮，預計於今年十月至明年八月進行建築物耐震補強暨修繕工程。