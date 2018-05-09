〈南部〉追思八田與一 賴清德連八年出席

2018-05-09

患難見真情 強調台日感情愈來愈好

〔記者王涵平／官田報導〕有「嘉南大圳之父」之稱的八田與一技師逝世七十六周年追思會昨日在烏山頭水庫舉行，行政院長賴清德八年未缺席追思會，強調台日感情愈來愈好，感謝日本安倍首相對台灣地震的關心，以及對台灣參與國際組織的支持。

八田與一的長孫八田修一率遺族參加家祭後致詞，提及去年八田與一銅像遭損壞，十天內修復，他說，沒有台灣各界的力量，無法順利舉行追思會；而日本俗諺「下過雨的土地更堅硬」，台日交流要繼續努力。

賴清德則表示，台日感情是患難見真情，去年八田與一銅像遭損壞時曾說，經過考驗的感情才是真正的感情，安倍首相與日本各界對台灣的關心與支持，幾十年來台日感情愈來愈好，在國際社會也並肩一起，八田與一的精神，流到農田，也流到我們與金澤市民的心裡。

他說，八田與一在一九一八年向日本總督府提出興建烏山頭水庫及嘉南大圳的計畫，一九二○年動工、一九三○年完工，完工的嘉南大圳是當時世界第三、也是亞洲最大的水利設施。台南去年底至今雨量不多，但因有烏山頭水庫，足夠維持農田灌溉及民生用水，因此更對於八田與一先生的貢獻相當感激。

他指出，烏山頭水庫闢建八田與一紀念園區，就是讓民眾平時就可參觀，感念八田與一對台南、台灣的貢獻，園區前的道路取名八田路，這條路就通到金澤市，代表台日的感情。