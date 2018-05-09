〈南部〉降雨未解旱象 水利署今續人工增雨

2018-05-09

高屏溪流量回升至每秒22噸

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高市昨受鋒面影響降雨，水利署也於南化、曾文兩座水庫人工增雨，降雨雖有助水情，但仍未解除旱象，高屏溪流量回升至每秒二十二噸，但濁度飆高到一千一百NTU，水公司七區處以澄清湖、伏流水等支援供水，水利署今將加碼人工增雨。

澎湖降雨僅36.5毫米 無助進水量

出現限水危機的澎湖縣，原本寄望首波梅雨鋒面過境解除旱象，但清晨強降雨累積雨量僅三十六．五毫米，無助於三座地面水庫進水量，民生用水仍拉警報。

由於高雄、台南調配供水，今年降雨量僅歷年同期五成，造成高屏溪流量不穩定，一度下探至每秒十一噸，接連兩週受鋒面影響，降雨量卻不到十毫米，仰賴山區午後雷陣雨，前天回升至每秒十四噸。

全台昨受鋒面影響下雨，南台灣雨勢雖有變大，卻集中在清晨五至七時，高屏溪流量回升為每秒二十二噸，市府水利局表示，高市日最大降雨位於阿蓮區，降雨量為六十五毫米，但未達大雨程度，另外，左營區翠華路上橋前道路側溝，一度因鐵改局護欄造成積水。

水利署昨於南化、曾文水庫，二度實施人工增雨，曾文水庫集水區降雨量三十三毫米，進帳一百二十萬噸，南化水庫集水區降雨量十七毫米，主要靠甲仙攔河堰引水入庫，合計進帳約五十萬噸，對水情有幫助，但不足以解除旱象。

延後停灌兩天 減少曾文水庫出水

這次降雨分布平均，連平地農田也受惠，南台灣近來是稻作抽穗期，農田水利會規劃供灌七天、停灌七天，將從七日停灌至十三日，經協調將延後停灌兩天到十六日，讓曾文水庫可減少出水，預估省下四百萬噸農業用水。

氣象局昨天傍晚解除大雨特報，市府水利局與成大防災中心合作預測，南台灣今清晨濱海地區仍有雨，但雨勢與範圍將不如昨天，山區仍有午後雷陣雨的機會，水利署仍將把握機會，實施人工增雨，盼能改善南台灣水情。