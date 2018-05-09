〈南部〉台東警分局遷建 原址規劃商業區

2018-05-09

與中興派出所 將喬遷至體育場旁

〔記者陳賢義／台東報導〕台東警分局及中興派出所遷建台東縣體育場旁，未來將會與日後將進行遷建的台東市公所、代表會等單位做整體性規劃，而原有的辦公廳舍由於臨近鐵花村商業聚落，縣府會規劃為商業區，活化周邊發展；台東縣政府都市計畫科科長賴秋銘表示，發展仍需有整體考量，目前屬討論階段，尚未有具體的共識方向。

台東警分局及中興所原有辦公廳舍屬加強磚造，一九八○年完工至今卅餘年，舊有廳舍周邊缺乏完善停車空間，不敷現代警勤業務使用需求，縣警局在二○一三年提出遷建需求，縣府逐年編列一億五千萬元，歷經用地都市計畫變更及撥用等繁複程序，遷建桂林北路體育場旁台東公園，面積五一一二平方公尺，主建物為三樓層，昨舉行動土祈福儀式，預計二○一九年六月完竣啟用。

結合鐵花村改造 活化周邊發展

未來除分局及中興所遷建，也將會與日後進行遷建的台東市公所、代表會等單位做整體性規劃，因原有的辦公廳舍由於臨近鐵花村商業聚落，縣府也會規劃為商業區，本工程的啟動，不只解決辦公空老舊問題，也活化了周邊地區發展，配合新生及鐵花新商圈連結，地區將脫胎換骨，預期將啟動附近地區未來的繁榮與發展。

賴秋銘表示，分局遷建後，將結合現址與鐵花村發展商業區，但目前因地屬機關用地，經檢討才能變更成都市計畫的商業區使用，而目前不僅只有使用分局原址，另還包括比鄰的農田水利會、台東市公所等周遭用地，發展需要整體考量，多元意見待整合再提出規劃案。