〈南部〉台26線貫通 公路總局：視屏縣能否解禁

2018-05-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台廿六線台東南田安朔到屏東旭海路段，屏東縣政府劃設為「旭海︱觀音鼻自然保留區」，短短七公里至今無法開闢道路，前天又引來台東居民抗議，公路總局昨天澄清，已規劃貫通隧道工法，且環境差異分析評估亦已經通過，但須視屏東縣政府能否解除或修正自然保留區範圍，才有可能推動此工程。

採隧道工法 必穿過保留區

公路總局原本早已規劃要貫通台 廿六線，當時預設路線就是早期的 「阿塱壹古道」，又在海岸旁，引 來會破壞原始林相及生態的反彈， 二○一○年變更路線調整至更內陸 ，並採隧道工法連結，但在環差分析評估通過前，屏東縣政府於二○一二就暫定為自然保留區並於隔年公告，全案喊停。

公路總局第三區養護工程處（簡稱三工處）表示，台廿六線台東安朔至屏東旭海段公路的整體改善計畫，該案長近十二公里，其中台東端約五公里道路在二○一○年就已陸續完成，屏東端基於景觀及環境生態因素，改採隧道方案，尋求兼顧景觀及環境保護的最適當方案。

三工處官員指出，隧道部分係為打通觀音鼻及牡丹鼻山兩段，總長約為三公里左右，初估工程費逾卅億元，其中隧道就佔約廿七億，工程技術可行，但路線無論如何調整，一定會穿過部分自然保留區，未來是否能開發建設，須視屏東縣府態度。

縣府重申留淨土 促找新路線

屏東縣政府發言人黃建嘉重申，「旭海︱觀音鼻自然保留區」可說是生態與產值平衡最好典範，這片台灣碩果僅存的海岸原始森林，是海岸最後淨土，希望公路總局若真要開發，應再尋找適合的新路線。