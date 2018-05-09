〈台北都會〉積水草枯 天母棒球場挨批簡陋

2018-05-09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕因應世大運比賽投入億元整修的台北市天母棒球場，場地欠缺維護管理，設施、草皮都有狀況，球員有所抱怨，市議會教育委員會昨到場考察，訪視投手練習室、球員休息室，發現地面積水、球場草皮枯黃，讓議員直呼好簡陋，排水系統不佳，要求北市府改善。

體育局長︰擬委外管理

對此，北市體育局長李再利坦言，管理確實有缺失，最近已在檢視相關問題，也會設法解決排水狀況；今年引進物業管理，整合清潔、機電、保全等不同工作統一委託廠商，更有效率管理，也在徵詢民間意見，研擬OT方式管理。

北市議員厲耿桂芳、王威中、王閔生、李芳儒等人昨前往天母棒球場考察，聽取簡報後，一一查看球場的各項設施，有北市棒球隊隊員在場練打，但休息室的地面發現多處積水，練習室設備老舊，厲耿桂芳脫口直說好簡陋，不像北市該有的運動場。

王威中關心場地草皮枯黃，並說坊間的物業管理公司鮮少針對運動體育場做管理，建議體育局與台北市立大學產學合作，讓學校管理。王閔生說，不應為了管理方便，將天然草皮改成人工，這不符國際趨勢。

體育局科長吳偉銘說，天然草皮一年維護費約兩百萬，最近有補強整修草皮，評估使用人工草皮主因使用率高，及台灣多雨的氣候，下雨無法馬上比賽，但人工草皮下雨過後半小時就能繼續比賽，美國職棒大聯盟卅處球場，也有兩處改用人工。