〈台北都會〉Ｕ–ＣＡＲ上路遙遙無期 議員轟市府作秀

2018-05-09

簽約期限到六月底 車子還沒買

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕智慧、綠能城市為北市長柯文哲重要政策，北市去年三月高調宣布要推行Ｕ—ＣＡＲ，期間交通局又花一二七五萬元建置七十九處地下停車場及充電站。北市議員王鴻薇昨召開記者會指出，北市至今全不見Ｕ—ＣＡＲ蹤影，廠商簽約期限更只到六月底，車子至今不僅還沒買，與製作電動汽車電池的公司合約狀況百出，車輛系統也無法整合，上路根本遙遙無期，轟市府只會作秀。

北市議員王鴻薇調閱資料指出，北市去年要推動Ｕ—ＣＡＲ政策，就被質疑設大量充電柱不符成本，也排擠一般車位的停車格，自去年三月至今年三月底止，北市花一二七五萬元公帑建置七十九處地下停車場及充電站，但每一處每月平均僅使用二．五次，批佔車位又花錢。

北市議員陳炳甫也指出，市府與廠商簽訂行政契約看似沒有成本，但廠商簽約連籌措資金都有問題了，還拿合約四處募資招搖撞騙，難道要北市背書？

交通局長陳學台昨於北市議會接受兩人質詢時表示，一開始推動共享汽車，盼同時符合綠能才限定電動車，但坦言「有困難在」，市府會政策決定是否退一步推油電混合車。

市府︰不排除與其他業者合作

針對議員質疑得標業者持市府行政契約向多單位募資。陳學台說明，該公司本來有意願，但中途表示推動有困難、進度才緩下來，其他業者若有興趣，也不排除合作推動共享汽車。