〈台北都會〉視障有聲號誌 3年只增加3處

2018-05-09

全市2600多處號誌 僅175處設置

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市視障人口數約六一九六人，但不僅在無號誌路口缺乏防護機制，連在台北市的兩千六百多處號誌路口中，也僅一七五處設置有聲號誌，幫助盲人安全過馬路。台北市議員阮昭雄昨在議會交通部門指出，柯市長上任三年，有聲號誌僅增加三處，連故障率都在一成以上，對於視障照護環境相當不友善，要求北市增加。交通管制工程處則承諾，之後將尋求視障團體意見，看視障朋友認為該如何增加。

台北市有聲號誌是在綠燈可通行時，讓視障同胞可利用裝置號誌桿上的感應器或觸壓安裝於路口的按鈕，獲得導引聲響服務，目前東西向路口的聲響為鳥鳴聲、南北向路口為布穀聲，在綠燈期間全面禁止車輛通行的行人專用時相則是用蟋蟀聲，雖已遍布十二行政區，但以中山區三十九處、大同區三十六處設置最多，北投區、南港區僅六處、文山區僅五處最少。

北市府在二○○八年曾規劃於醫院、校園、交通樞紐周邊，共三百處路口設置有聲號誌，但截至二○一八年有聲號誌仍僅有一七五處，故障率也在一成以上。

阮昭雄批評，北市視障人士已經有六千多人，但三年有聲號誌增加緩慢，二○一六年一七二處，現在才一七五處，還曾在敦化北路與長春路口將有聲號誌按鍵鈕，設置在道路分隔島的花圃中間，視障人士需跨越有五十公分高低差的花圃才能按到，交通單位在設置時，到底有沒有問過視障人士的需求？

交工處︰將聽取視障團體意見增設

交工處長葉梓銓表示，敦化北路與長春路口的設置問題已改善。但葉也坦承，雖然在一處路口設置有聲號誌前，會找視障團體共同會勘，但設置完成後，確實沒有再詢問設置後的成效與使用便利性，這方面將改善。

至於為何曾規劃三百處卻未達成？ 葉梓銓則表示，過往的規劃他並不清楚，但台北市有聲號誌並沒有目標數量，都是有民眾、視障團體建議才去設置，所以現在的一七五處都是民間要求才去設，若要再有效增加，他們在這個月，就會發函給各視障團體，直接聽取各團體意見，認為哪些地方該增設，來達成實際效益。

台北市視障者家長協會理事長王晴紋指出，有聲號誌確實太少，但現行的有聲號誌最大問題是音量太小會被車聲蓋住，但太大聲又會被周邊民眾投訴，所以她周邊的視障朋友大多不依賴有聲路口，而是靠訓練出來的定向行動訓練過馬路，在討論增設數量之前，應先改善有聲號誌的實用性。