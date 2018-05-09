〈台北都會〉企業設托老中心 新北補助最高200萬

2018-05-09

〔記者何玉華／新北報導〕母親節前夕，新北市政府倡議友善家庭政策，市長朱立倫昨天宣布在補助企業托育之外，也鼓勵企業設立托老中心，每一處補助最高可達兩百萬元，幫助照顧員工家中長輩，讓上有父母、下有子女的「三明治媽媽」安心留在職場服務。

新北市政府與五％Design Action社會設計平台合作辦理公私協力友善家庭政策記者會，朱立倫說，母親節將屆，大多數人都會安排母親節大餐，說母親節快樂、媽媽真偉大，「然後呢？」媽媽繼續像全年無休的廿四小時超商般忙碌。

朱立倫說，家中長輩一有病痛，通常就是找女兒、媳婦，這對職場女性更是重中加重，他希望不只是母親節快樂，還要透過公共平台來協助減輕職場媽媽的壓力；因此，市府將挹注經費，補助企業設置托老中心，每處最高兩百萬元開辦費，不只照顧企業員工的長輩，也開放給周邊市民使用。

出席分享的企業主代表、104資訊科技股份有限公司人資長鍾文雄說，公司在兩年前設置托嬰中心，大大增加了員工的向心力，平均育嬰留停縮短為七個月、回任率達八成，並計畫後年成立托老中心。

錸德科技．錸工場副主任劉賢進分享說，二○一六年設置「夢之湖—錸工場日間照顧中心」，是少數由企業成立的老人日間照顧中心，除了照顧員工長輩，也提供區域的長輩使用。