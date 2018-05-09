〈台北都會〉年紀不是問題 蘇貞昌：打造年輕新北

2018-05-09

記者李信宏、何玉華／專訪

記者問：你今年七十一歲，是選舉沙場老將，六十一歲的侯友宜是選舉素人，年輕選民求新求變，你如何爭取年輕選民的認同感？大環境的氣氛多主張世代交替，藍、綠提名也傾向年輕化，你怎麼說服外界的質疑？

不斷求進步 而且要超越自己

蘇貞昌答：對於年輕世代的選民，不論是侯副市長或者是我的年齡，看起來都不是他們同一國的，但如果用這樣來評價這個世代的年輕朋友，也太小看他們了。年輕朋友吸收資訊的管道非常快速而且多元，他們是不是認同一個人、支持一個人，其實不是因為年齡，更不會受到政黨意識形態而影響，而是看這個人所主張的價值與信念。時代在進步，許多觀念也要與時俱進，該丟掉的是落伍的觀念與過時的價值，所以我一直不斷要求自己進步，不但要衝衝衝，還要自己超越自己。

這些年來，我有很多機會認識很多不同專業，但同樣具有熱情、創意的年輕朋友，他們都很願意來協助我，提供我許多針對青年世代需求相關的建議與意見，未來，這些也會陸續轉化為具體的政策，過去我提拔許多年輕人進入縣府服務，打造許多好的舞台，讓各方人才演出精彩，這場選戰不只是我的選戰，更是尋求一個機會、打造新北成為年輕世代盡情揮灑創意的舞台，這也是我對年輕朋友的承諾，我會讓新北市成為「你來冒險、我來相挺」的城市！

問：許多選民是健忘的，年輕一代對你昔日的政績也可能無感，你如何讓「政績牌」發揮得淋漓盡致？

昔日的政績 要讓年輕人有感

答：現在有許多年輕世代的朋友，可能是一九九六年台灣第一次總統直選前後才出生，到了近幾年才開始關注公共事務，對他們來說，台北縣時期的發展與政績，確實相當陌生。

不過，我的競選夥伴是跨世代合作的組合，他們會運用合適的傳播方式，透過年輕朋友熟悉的語言與管道，讓之前對我陌生的年輕世代選民，從對我有興趣開始，知道、了解我之前的政績，我相信真金不怕火煉，在他們了解我的故事與政績之後，就會對我更有感。

問：你擔任過六年多的台北縣長，哪些政績讓你引以為傲？要如何說服新北市民，民進黨在新北重新執政，新北會有更好的未來？

答：過去的政績是未來最好的保證，我在台北縣當了兩屆縣長，向中央爭取的補助經費，光在交通、治水及教育這些大項上就超過兩千億元，也興建許多重要的公共建設，從鶯歌陶瓷博物館、八里左岸、淡水漁人碼頭、三峽的台北大學、中永和雙和醫院、土城的頂埔高科技園區、二重疏洪道改變髒亂成為美麗的公園、便捷的快速道路網等，還為廿九個鄉鎮市打造出一鄉鎮一特色。

建設有信用 中央就會給更多

這些都是基礎，我最引以為傲的是，透過軟硬體的建設把台北縣打造成「在地人的好所在，出外人的新故鄉」，讓民眾有光榮感，讓一起打拚的公務員走路有風。

地方政府的優秀公務員很多，也沒有黨派之分，會不會做事就看首長怎麼帶！只要首長可以帶領團隊做出成績，他們也會覺得有榮耀，也敢於承擔，我過去擔任地方首長時用人唯才，與團隊一起奮鬥的日子雖然很辛苦，但也對縣民交出好成績，所以到現在還有很多人會懷念。

很多人好奇，當年台北縣的預算那麼少，為什麼建設這麼多？答案是，不只是向中央政府爭取，還要很有效率的地執行，例如興建漁人碼頭、整頓二重疏洪道，經費都是向中央爭取的，我們把爭取到的經費確實做出成績，有了信用之後，中央更願意把資源挹注給我們。

政策有遠見 交出亮麗成績單

一個市長更要有遠見，推動市政要預見於先，例如當年消防隊只是警察局下屬的一個單位，是我突破萬難，設立全國第一個縣級的消防局；當年，我們在蓋縣府大樓時，就決定在地下層設置「離峰儲冰式空調」來節能、新設科技的防災應變中心，不只硬體要建好，也要搭配好的軟體，就是希望能佈置出好的舞台，讓年輕人演出精彩，平溪天燈、貢寮海洋音樂祭，很多活動、建設都是要打通所有局室、整合團隊力量，才能造就出亮麗的成績。

問：你被公認為強大的母雞，如何與新北市的民進黨籍議員參選人相互拉抬？非蘇系的參選人擔心你會比較照顧蘇系或新系的人馬，你如何做到公平輔選？

答：我做縣長推動縣政就是因為公平、不分黨派，才能得到跨黨派的信任，現在選舉時，責任所在，當然會全力輔選每位黨提名的候選人，這場選舉很艱難，一定要大家團結才能勝選，那天我拜會市議會民進黨團，議員們全員出席，大家互動很好。

輔選沒派系 目標就是全壘打

熟悉選舉的人都知道，同黨籍的議員跟縣市長候選人要發揮最大的戰力贏得勝選，一定是相互合作、相互拉抬，這些議員跟議員候選人都是我們在地方的大將，當然要合作爭取市民的支持，每多選上一席民進黨的議員，對於我當選市長，施政就更多一份助力，所以我當然希望藉由我的能量輔選上的黨籍議員候選人越多越好，目標就是全壘打，提名的每位民進黨候選人都當選。