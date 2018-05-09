〈台北都會〉〈出席文山區活動博感情〉拉攏國民黨里長 柯媽啟動輔選？

2018-05-09

柯P︰老人家在新竹沒事做

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕年底縣市首長選舉，才剛傳出民進黨可能不禮讓台北市長柯文哲，被視為最強助選員的柯媽何瑞英六日就被目擊出席北市文山區活動，順便幫兒子跟地方里長「博感情」，外界質疑柯悄悄啟動輔選。對此，柯文哲昨受訪僅說，里長有活動反而會直接跟柯媽聯繫，老人家在新竹也沒事做。但有趣的是，何瑞英是由無黨籍順興里長單連城開車，載到政大里參加母親節感恩音樂會，拜訪國民黨籍的政大里長劉俊奇，現場偏藍民眾多、支持者輪流跟柯媽拍照。

柯媽喊冤 找10里長較有效率

柯媽接受電訪大聲喊冤，文山區政大里長劉俊奇的表妹嫁到新竹，參加婚宴時遇到，劉就邀請她到台北參加母親節感恩音樂會，當天單連城是好心幫忙接送。柯媽不滿說，如果要輔選，一次找十個里長不是比較有效率嗎？

柯文哲昨出席松山區慈祐宮活動（見圖，記者方賓照攝）後受訪，被問到媽媽受到北市里長邀請來台北作客？柯文哲表示，因為他媽媽過年會打電話給里長，里長會留下她的電話號碼，所以里長有些活動反而會直接找他媽媽來。

另一方面，柯文哲妻子陳佩琪昨也出席公開活動，是否也是助選？柯表示很多聯合醫院的活動都會找陳佩琪去，但因為有一陣子議員都在查她出來跑活動，她不高興就不肯出來。