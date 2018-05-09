〈台北都會〉深澳電廠爭議 林右昌：雙北都說風涼話

2018-05-09

〔記者林欣漢、邱書昱／綜合報導〕針對深澳電廠更新擴建案爭議，基隆市議員秦鉦、張耿輝和曾紀嚴昨總質詢時，紛紛要求市長林右昌表態，林右昌說，新北市與台北市都主張深澳電廠改用天然氣發電，都是在說風涼話，若使用燃氣，管線勢必得經過基隆市中心，整個基隆市等於被「開膛剖肚」，他反對任何傷害基隆市的方案。

燃氣發電埋管線 將重創基隆

林右昌指出，從立法院、環評公開的報告資料，台北市、新北市不要燃煤的前提，都是主張深澳電廠要用天然氣發電，若要燃氣，深澳灣腹地太小無法設置天然氣接收站，管線就只能從基隆協和電廠開始佈設，中心區主要幹道得重新被挖一遍，基隆將是最大的受害者，「台北市、新北市都在說風涼話！」

議員追問林右昌的立場，到底是支持燃煤還是燃氣。林右昌說，要蓋電廠，不外乎燃煤或燃氣，台北市、新北市的話都只講一半，他講的話一定負責，但不要刻意去簡化為是要燃煤或燃氣，台電有責任把科學化評估及數據，向大家做充分的說明及溝通。

新北環局：台電資訊揭露不足

此外，新北市環保局近期發現台電林口電廠排放管道，部分管道的重金屬汞排放量雖符合國內標準，卻超過美國標準近二倍，呼籲台電應該將資訊揭露給民眾。

環保局說明，以美國汞暨有毒氣體排放標準（MATS）比較，林口電廠檢測二部機組的汞排放量，其中就有一個管道的測值超出標準，除了汞之外，包括鉛、鉻、鎳等檢測數據也超標。

環保局批評，台電林口電廠重金屬檢測數據，儘管符合國內標準，但是對於這座台電屢稱是最先進的超超臨界機組而言，重金屬的檢測卻無法符合美國標準，「無疑是自打嘴巴」。