〈台北都會〉小提燈燈泡電池 新北將研擬回收機制

2018-05-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕各縣市政府每年都製作元宵小提燈發送給民眾，民進黨市議員李倩萍表示，新北市府今年製作約廿五萬個提燈，等元宵節過後，電線、燈泡及電池沒有做回收就被扔進垃圾桶，造成資源浪費及環境污染，她要求明年須有完善回收機制；民政局承諾今年底發包時，會要求廠商研擬回收方案。

李倩萍指出，今年市府製作的元宵小提燈加上民意代表追加數量，估計廿五萬份，民眾拿到的當下很開心，但節慶過後，提燈被隨意丟棄，尤其是電線、LED燈泡、具有毒性的水銀電池，全數丟進垃圾桶，造成環境污染；此外，LED燈泡成本高，每顆估計十元，丟棄很可惜。

李倩萍認為，市府應研議回收機制，發放各機關時，須告知回收流程，避免資源浪費，學校也要機會教育，讓孩子了解環境保護的重要性，達到寓教於樂。

民政局長江俊霆表示，今年市府製作十六萬份提燈，每份造價廿四．五元，預算三百多萬元，若民意代表需要追加，須自行負擔費用。他說，過去沒有考量回收問題，各縣市也沒有相關作法，但議員建議值得採納，等今年底發包時，會和廠商研議回收及獎勵機制。

另一方面，有家長反映近年提燈困難度高、組裝不易，小朋友沒有能力完成，造成家長及老師負擔，李倩萍說，他與助理實地操作，竟要花費四十分鐘，市府為追求造型新潮、花俏，失去DIY樂趣，要求檢討改善。江俊霆說，廠商為追求市場區隔，近年提燈強調創意、多功能、立體化，組裝難度提高，會研議再簡化。