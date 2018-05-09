〈台北都會〉天燈災損專戶 平溪43商家集資成立

2018-05-09

〔記者何玉華、林欣漢／新北報導〕平溪天燈享譽國際，帶動地方產業發展，但天燈高飛的背後卻有垃圾、環保、火災等隱憂，地方業者為了天燈產業發展，在公所輔導下，今年集資成立永續發展資金，補償民眾因天燈所受的災損；公所已陸續受理多件申訴、賠償案，近期將召開委員會討論資金使用。

平溪區公所區長陳聖聰說，天燈帶來的觀光產業是地方的經濟命脈，但隨著施放的量增加，農田等受損的情形也時有所聞，希望天燈業者回饋的討論從幾年前開始，業者間也成立了天燈永續發展協會因應，但集資的部分沒有具體進展。

業者評估營業額捐款

直到前年底，發生天燈掉落資收場燒毀小型挖土機，造成近四十萬元的損失，讓地方意識到永續資金的「迫切需求」；公所介入找大型天燈業者研商，決定以類似工程執行的保管營運專戶，由業者評估自己的營業額捐款，陳聖聰說，目前約有四十三家業者參與集資，金額小從每月一百元到每月兩萬元都有，公所定期公布在「天燈永續發展專區」網頁。

推估年集資約60萬元

陳聖聰說，從過去的經驗推估，一年的專戶收入約六十萬元，初期將以災害損害賠償為主，後續有可能擴大到環保、地方關懷，公所將會與專戶的監督委員會共同監督資金的使用流向。

議員：輔導改用環保材質

議員林裔綺表示，成立天燈永續發展基金，雖可以讓受到損害的民眾有所補償，但長期造成的環保問題，值得關注，希望地方政府能介入輔導稽查，要求業者使用環保材質及安全的燃料，共同負起社會責任，保有地方文化，也能兼顧環境生態。