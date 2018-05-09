〈北部〉閒置一年 瑞穗溫泉公園泡腳池開張

2018-05-09

牽涉原民保留地、水源 遲未開幕

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉公所前年在瑞祥村規劃瑞穗溫泉公園，設置二個泡腳池，第一期去年已完工，因牽涉原住民保留地、水源等問題，遲遲未能開幕，昨天終於正式開張。鄉長陳進光說，泡腳池開幕啟用後，隨時歡迎遊客來體驗泡腳的樂趣，未來將與社區、部落共同永續管理。

瑞穗鄉溫泉公園佔地約三百多坪，設有二個泡腳池，昨天的開幕結合母親節「媽咪我愛您」感恩嘉年華活動，吸引許多爸媽帶著小朋友來免費泡腳，大人泡腳、小孩子就在淺水池打水仗，玩得相當開心！

溫泉泡腳池公園土地原本是國有財產局的土地，瑞穗鄉公所十多年前申請撥用作為幼兒園設置用地，由於少子化，改為溫泉泡腳池，一○五年爭取到內政部經費一百七十二萬元，設置溫泉泡腳池，希望比照宜蘭礁溪溫泉公園，吸引遊客來體驗，不過瑞穗溫泉泡腳池公園規模比礁溪小得多，只有二個泡腳池，池子採露天設計，沒有涼亭設施可供遮蔽。

週一至週六 每天上午7點至10點開放

泡腳池去年四月完工後，並未放水，設施整整閒置一年，終於在今年母親節前夕啟用，不過因人力問題，泡腳池園區只開放週一到週六每天上午七時到十時，下午及夜間不開放，目前暫時不收費。

瑞穗鄉長陳進光說，瑞穗鄉公所參考礁溪溫泉、安通溫泉的管理模式，制定泡腳公園管理辦法，中間也和社區發展協會討論，泡腳池公園完工後，未來將委託社區團體來經營，目前是第一階段開幕，未來加裝燈光等設施後，可增加夜間開放時間。