〈北部〉《桃園》葉雅慈顧癌夫、養姪子「 呷苦當呷補」

2018-05-09

〔記者李容萍／中壢報導〕九二一大地震後，現年五十四歲的葉雅慈和先生從南投埔里遷居桃園養育二女，一家人搬來桃園生活逐漸穩定，葉雅慈不忍五歲大的姪子因家庭變故被送到育幼機構，主動接回照料，未料隔年，先生被診斷出罹患口腔癌第四期，頻繁就醫、手術，家裡的經濟狀況失衡。儘管如此，她仍一肩扛起照顧先生、女兒和姪子的責任，「呷苦當呷補」，今年獲桃園家扶中心推薦接受全國自強母親表揚。

葉雅慈除了家庭經濟、丈夫的健康與照顧問題，二女兒就讀國中時因值青春期，就在父親開刀後，開始會蹺家，幸好二○○九年間起，獲桃園家扶中心提供認養費和品格輔導幫助孩子，葉雅慈很高興「女兒慢慢感受到父母的愛，從叛逆的青少女，轉變成貼心的孩子」，更考量姪子無辜，無法選擇父母，從未因為經濟壓力想把他送走。

葉雅慈只有國中學歷，為了撐起家計，八年前參加照顧服務員培訓並取得證照，長期照顧的服務很耗費體力，為了增加收入，不讓孩子背負就學貸款，以及償還先生罹癌後的開銷，她每天清晨六點就得到排定的家庭提供照顧服務，常忙到晚間八點才回家。

或許因為長期背負家計、照顧及工作上的壓力，葉雅慈四年前被診斷罹患憂鬱症及睡眠呼吸中止症，入睡時需使用機器輔助呼吸，但她勇敢面對憂鬱症，除了就醫服藥，也把負面想法轉換成正向的思考。只要看到孩子的笑容，聽他們喊著「媽媽、姑姑我回來了」，再苦、再累她都願意。