〈北部〉《桃園》人瑞阿嬤穿婚紗 長照中心走紅毯

2018-05-09

〔記者李容萍／龍潭報導〕穿上美麗婚紗是許多女孩的夢想，但在七、八十年前，這可是個遙不可及的夢想。龍潭區私立怡德老人長期照顧中心為長輩慶祝母親節，就是讓中心內可愛阿嬤穿上漂亮的婚紗亮相。

10位阿嬤披白紗

十位平均年齡九十三歲的阿嬤，前天同台在典禮中穿上婚紗走紅毯、倒香檳、領取證書，家人也受邀觀禮、獻花，當她們穿著高雅禮服亮相時，出席的家屬又驚又喜，彷彿穿越時空參加她們的婚禮。

這場跨越時空的婚紗圓夢活動，由怡仁愛心基金會執行長楊怡珊牽線，邀請星光大道婚企學院老師林明錡帶著學生策劃溫馨的金婚典禮，並結合公益團體一起包辦婚紗、妝髮、佈置、攝影及主持等工作。

最高齡的一○六歲陳羅瓊英阿嬤，穿上禮服搭配披肩亮相，活像個嬌羞的小公主，讓住在美國的外孫女忍不住在臉書分享人瑞外婆的婚紗照；九十六歲的郭陳平阿嬤也興奮分享說，以前結婚是穿紅色新娘服坐轎子，從來沒有穿過西式婚紗，覺得自己好像公主一樣。

九十一歲趙碧德爺爺與八十歲的王初蓉阿嬤是怡德長照中心的夫妻檔，阿公每天都會用輪椅推著奶奶在中心庭園散步聊天，十分恩愛，結婚五十三年的兩人喜歡翻看舊照片回憶過往，現在多了婚紗照，老夫妻更有話題了。

該中心主任曾寶蓮表示，希望藉著這場活動，鼓勵長者勇於說出心中的夢想，將連結更多的社會團體齊心為長者圓夢。