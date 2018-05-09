〈北部〉《桃園》空氣清淨機 全市公幼全面裝設

2018-05-09

首波接受捐贈 85所公幼受惠

〔記者謝武雄／桃園報導〕德國知名家電品牌代理商恆隆行昨天捐贈二九三台空氣清淨機，給桃園市八個行政區、八十五所幼兒園，市長鄭文燦代表接受時除了感謝，同時宣示市府會編列預算，讓未獲贈的幼兒園也裝設同等級的空氣清淨機，要讓孩子們都能健康快樂的成長。

二九三台空氣清淨機將安裝於蘆竹、桃園、大園、觀音、中壢、平鎮、龍潭、大溪等八個行政區的八十五所公立幼兒園，嘉惠八千五百名幼兒。

還有第二波 53所公幼陸續裝

市府教育局長高安邦表示，恆隆行在多個縣市都捐贈空氣清淨機，該公司主動接洽市府，由教育局提供名單，再由恆隆行挑選，由於只有八個行政區、八十五所幼兒園被挑到，包括新屋、八德、龜山、楊梅、復興等五個行政區、五十三所公立幼兒園成為遺珠，市府為此已進行需求統計，但礙於採購法不能指定廠商的規定，市府會採購同等級的空氣清淨機，給這些幼兒園使用。

鄭文燦說，市府除了將採購同等級空氣清淨機給其他幼兒園，也另編列一一四○萬元經費推動「幼兒園設置二氧化碳及細懸浮微粒連續自動監測設施補助計畫」，建置二氧化碳濃度及PM2.5偵測器，當二氧化碳、PM2.5濃度過高時，螢幕會顯示警示，提醒老師開窗通風，每所幼兒園最高補助二萬元。

空品監測機 幼兒園可申請

市府環保局表示，市面上的空氣品質監測設備每台都在二萬元內，因此補助以二萬元為上限，原則上一園補助一台，今年已編列足額預算，可供五七○所立案幼兒園申請，凡合格的幼兒園自即日起至年底前都可提出申請，詳情可查詢桃園市政府環保局網站，或電洽︰338-6021#1243。